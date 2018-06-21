Депутати знову провалили реформу державних банків

Рада повернула законопроект про формування незалежних наглядових рад у держбанках на доопрацювання в профільний комітет

Верховна Рада України повернула законопроект, який передбачає вдосконалення корпоративного управління в державних банках, на доопрацювання до повторного першого читання до Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (№8331) проголосували 233 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Проектом закону, зокрема, пропонується формувати наглядову раду державного банку з дев'яти членів, з яких шість членів мають бути незалежними, а три члени - представниками держави пропорційно від президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради.

В ході обговорення законопроекту Радикальна партія наполягала на поправці, яка передбачає, що в наглядовій раді держбанку не буде представника президента, не погоджуючись на пропозицію внести цю поправку до другого читання, після чого документ не набрав голосів у першому читанні.

Раніше в Міністерстві фінансів заявляли, що прийняття цього закону розблокує формування незалежних наглядових рад у державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

В рамках чинного законодавства до наглядової ради держбанку входять по п'ять представників парламенту, президента і уряду.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк».

Кабінет міністрів у жовтні 2017 року подав до Верховної Ради законопроект про корпоративне управління в державних банках, на ухваленні якого наполягають міжнародні партнери України, однак парламент 20 березня поточного року відхилив проект.