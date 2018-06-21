Нацбанк: зростання економіки України перевищило очікування

Регулятор опублікує оновлений прогноз в інфляційному звіті за липень.

Фактичні темпи зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року на рівні 3,1% у річному вираженні виявилися вищими за очікування Національного банку, й регулятор опублікує оновлений прогноз в інфляційному звіті за липень.

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Як йдеться в коментарі НБУ, основним драйвером зростання економіки залишається внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний.

При цьому, за рахунок скорочення обсягів експорту на 9,9% і імпорту на 5,4% негативний внесок чистого експорту в економічне зростання знизився, що й зумовило прискорення зростання реального ВВП.

«У другому кварталі 2018 року Національний банк очікує помірне прискорення зростання економіки України», - зазначається в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Держстат зберіг оцінку зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року на рівні 3,1% у річному вираженні і 0,9% - до попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактору.

У січні Національний банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз з інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% при інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - зростання ВВП близько 3,5% при інфляції 10%.