В Нацбанку спростовують інформацію про фальшиві гривні з "ДНР" та "ЛНР"

Про це йдеться в коментарі заступника директора Департаменту організації виготовлення та захисту грошей та бланків цінних паперів НБУ Володимира Тищенка на сторінці регулятора у мережі Facebook.

«Останнім часом у засобах масової інформації з'явилися повідомлення про появу так званих підробок гривні «ЛНР» і «ДНР». Хочу заявити, що інформація носить відверто провокаційний характер», - написав він.

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За словами Тищенка, кількість фальшивих банкнот за десять місяців поточного року перебуває на рівні аналогічного періоду минулого року, спостерігається зменшення рівня фальшивих банкнот на 1,6%.

Тищенко також зазначив, що українська гривня не поступається за рівнем захисту провідним світовим валютам. А фальшиві банкноти гривні, за його словами, виготовляються на струменевому принтері і мають низьку якість.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривні.

Також ЗМІ повідомили, що на окупованих територіях, у так званих «ЛНР» і «ДНР», почали друкувати фальшиві гроші для того, щоб здійснювати соціальні виплати, і фальшиві гроші можуть потрапити і поширитися по території України.

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко 18 листопада заявив, що бойовики завозять на Донбас обладнання для друку фальшивої гривні. Національний банк України рекомендував громадянам у випадку сумнівів у справжності гривневих банкнот звертатися в будь-який банк для проведення безкоштовної експертизи.