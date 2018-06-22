У Євросоюзі заявили про завершення восьмирічної боргової кризи Греції

Єврогрупа домовилася про вихід Афін з програми фінансової допомоги.

Міністри фінансів країн єврозони (Єврогрупа) погодили в ніч на п'ятницю умови виходу Греції із запущеної в 2010 році програми фінансової допомоги. У Брюсселі заявили про успішне завершення восьмирічної епопеї навколо грецької боргової кризи, яка колись ставила під питання саме існування єврозони.

Читайте такожНімеччина заробила майже 3 мільярди євро на фінансовій допомозі Греції

Зовнішня фінансова підтримка Греції стала найтривалішою допомогою, що надається країнам єврозони після недавньої міжнародної фінансової кризи. Всього за вісім років Афіни в рамках трьох програм допомоги отримали понад 240 мільярдів євро за низькими ставками, заявив на прес-конференції в ніч на п'ятницю голова Єврогрупи Маріо Сентено, передає Прайм.

Одним із завдань зовнішньої фінансової підтримки було повернення Греції до повноцінного і самостійного фінансування своїх потреб на ринках капіталу, без кредитів МВФ або стабілізаційних фондів єврозони. Перші дві програми не досягли остаточно цієї мети і їх довелося доповнювати новими пакетами допомоги.

Тепер Греція виконала всі умови програми зовнішньої фінансової допомоги, заявив Сентено.

"Сьогодні інститути підтвердили виконання Грецією всіх 88 (умов) у рамках четвертої і останньої оцінки (виконання умов кредиторів для схвалення чергового траншу). Це показує, що Греція успішно завершила програму Європейського механізму стабільності (ESM)", — сказав він.

При цьому голова Єврогрупи уточнив, що нової програми фінансової допомоги для Греції після її виходу з нинішньої не буде. "Не буде подальшої програми для Греції", — заявив він.

Останній транш кредиту ESM для Греції становитиме 15 мільярдів євро, сказав Сентено.

"З цієї загальної суми 5,5 мільярда євро будуть перераховані на окремий рахунок і використовуватимуться для обслуговування боргу, а 9,5 мільярда перерахують на спеціальний рахунок для створення грошового буфера", — йдеться в заяві Єврогрупи, прийнятій за підсумками її засідання в ніч на п'ятницю.

Загалом грецька "подушка безпеки" становитиме 24 мільярди євро, і її вистачить майже на два роки. "Греція буде залишати програму зі значним буфером ліквідності 24,1 мільярда євро, що покриває потреби в суверенному фінансуванні приблизно на 22 місяці після завершення програми в серпні 2018 року", — йдеться в тексті.

Ця "подушка" дозволить Афінам якийсь час не систематично вдаватися до запозичень на ринку капіталу для фінансування своїх потреб, після того як в серпні країна вийде з програми фінансової підтримки.

Крім того, Єврогрупа погодила ряд заходів для послаблення боргового навантаження на Грецію.

"Ми домовилися про пакет послаблення боргового навантаження. Це включає в себе пролонгацію на десять років кредитів Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF)", — сказав він. Цей фонд кредитував Грецію в рамках програми допомоги з 2012 по 2015 роки, виділивши 141,8 мільярда євро, з яких не погашені приблизно 130,9 мільярда. Середня тривалість кредитів становить більше 30 років, свідчить сайт ESM.

Єврокомісар з фінансів П'єр Московісі, підводячи підсумки, заявив про закінчення в ЄС грецької боргової кризи.

"Вісім довгих років кризи підійшли до кінця для Греції і, символічно, для зони євро в цілому", — написав він у Twitter.