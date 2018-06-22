Рівень тіньової економіки в Україні знизився до 31% ВВП

10:02, 22 червня 2018
Фінанси
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Рівень тіньової економіки в Україні знизився на 4% / фото УНІАН

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У міністерстві зазначили, що детінізація стала можливою завдяки збереженню макроекономічної стабільності і рівня ділової активності, розширення внутрішнього попиту, диверсифікації ринків збуту і зниження інвестиційних ризиків.

У той же час, детінізація стримується низькою довірою до інститутів влади, збереженням істотних викликів для фінансової системи країни, наявністю непідконтрольних територій через військову агресію Росії на сході України.

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2017 року знизився на 3 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 33% ВВП.

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Теги: #економіка#тіньова економіка#ВВП України