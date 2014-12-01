Держборг України за 5 років зріс майже вдвічі

Водночас у січні-жовтні 2014 року порівняно з початком року держборг вперше за останні 5 років знизився на 0,16% або на 115,532 млн дол.

Причому у 2010 році зростання держборгу склало 14,485 млрд дол. або 36,38%, у 2011 році - 4,926 млрд дол. або 9,07%, у 2012 році - 5,272 млрд дол. або 8,90%, у 2013 році - 8,615 млрд дол. або 13,36%.

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У розрізі валют на 31 жовтня найбільша частка (43,92%) держборгу припадає на долари США, 38,68% - на українські гривні, 12,90% - на СПЗ (спеціальні права запозичення).

За строками погашення найбільша частка або 52,20% боргу припадає на запозичення з погашенням у 2015-2018 роках, 42,30% - у 2019-2046 роки.

За видами процентних ставок найбільша частка або 76,08% боргу припадає на запозичення з фіксованими відсотковими ставками.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 жовтня 2014 року склала 72,995 млрд дол., що на 1 млрд 300 млн дол. або на 1,75% менше показника на початок місяця.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті у жовтні порівняно з вереснем знизилася на 16,734 млрд грн, або на 1,74% - до 945,331 млрд грн.

Від початку року, за січень-жовтень, державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 115 млн дол., або на 0,16%, тоді як у гривневому еквіваленті держборг зріс на 360,961 млрд грн, або на 61,77%.

Також повідомлялося, що загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2014 року склала 74,295 млрд дол., що на 4,783 млрд дол., або на 6,88%, більше від показника на початок місяця.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.