Держбюджет за одинадцять місяців недоотримав 26,7 млрд гривень

«За січень-листопад 2014 року збір до загального і спеціального фондів державного бюджету становить 367,7 млрд грн, або 93,2% від планових показників Міністерства фінансів України. Недоотримання до бюджету становить 26,7 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними Держказначейства, у січні-листопаді 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 320,5 млрд грн (94,3% від суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період).

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становило 19,5 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 19,6 млрд грн (при плані 302,2 млрд грн до бюджету надійшло 282,6 млрд грн, або 93,5%), зокрема податковими органами не забезпечено збір на суму 15,4 млрд грн, митними органами не забезпечені надходження на суму 4,2 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-вересні 2014 року надійшло 47,2 млрд грн (86,7% від суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період). Недонадходження до спеціального фонду становило 7,2 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-вересні відшкодовано 42,1 млрд грн ПДВ (90,2% від плану).

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Як повідомляв УНІАН, до загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-жовтень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 334,8 млрд грн, що становить 92,5% від планового показника за цей період, недоотримання доходів становило 27,1 млрд грн.

31 липня Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачають збільшення обсягу дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і видаткової частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.