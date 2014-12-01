Morgan Stanley погіршив прогноз з ВВП Росії

Про це повідомляється в огляді інвестбанку Morgan Stanley, передає ТАСС.

Попередній прогноз інвестбанку передбачав зростання російської економіки у 2014 році на 0,8%.

Прогноз на 2015 рік знижено ще сильніше - ВВП скоротиться на 1,7% замість зниження на 0,5%, прогнозованих раніше.

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"Ми знижуємо прогноз щодо Росії і тепер чекаємо, що наступні два роки будуть для неї досить складними, - зазначають аналітики Morgan Stanley. - По-перше, ми вважаємо, що санкції триватимуть до кінця 2016 року, а не почнуть скасовуватися від середини 2015 року, як ми розраховували раніше. По-друге, ми чекаємо ще одного підвищення ключової процентної ставки на 50 базисних пунктів - до 10% у першому кварталі 2015 року, і скорочення бюджетних витрат. І, нарешті, наші сировинні аналітики знизили прогноз цін на нафту зі $100 до $88 за барель, що також негативно впливає на наші оцінки макроекономічної ситуації в Росії".

Нагадаємо, раніше агентство S&P погіршило прогноз зростання ВВП Росії в 2015 році.