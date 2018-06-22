Необдуманий податок на виведений капітал може викликати фінансову кризу – Гройсман

Прем'єр зазначив, що необхідно повністю переглянути податкову систему України з точки зору адміністрування податків.

Непродумане запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток для підприємств може призвести до фінансової кризи.

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Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що запровадження податку на виведений капітал може призвести до значних втрат доходів державного бюджету і тому необхідно знайти компенсатори, які покриють ці втрати.

"Введення податку на виведений капітал ідея хороша, але важливо, щоб вона була прорахована так, щоб ми не отримали фінансової кризи", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що необхідно повністю переглянути податкову систему України з точки зору адміністрування податків.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів та прирівняних до них доходів, за ставками 15% та 20% відповідно.

Президент України Петро Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Разом з тим, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 мільярдів гривень.