Мінфін поки не бачить підстав для урізання держбюджету

За оцінками міністерства, в травні-червні ситуація з наповненням бюджету вирівнюється.

Міністерство фінансів України поки що не бачить підстав для перегляду державного бюджету України на поточний рік.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова виконувача обов'язків міністра Оксани Маркарової.

«Я не бачу підстав для перегляду. Звичайно, ризики є завжди, і завдання Мінфіну - ці ризики знижувати», - сказала Маркарова.

За її словами, в міністерстві проаналізували статті, за якими в першому кварталі було невиконання, і побачили, що в травні-червні ситуація з наповненням бюджету вирівнюється.

Крім того, Маркарова зазначила, що у Мінфіну є план дій щодо деяких надходжень до бюджету через фіскальну службу та надходжень до Пенсійного фонду.

За її словами, план надходжень від приватизації може бути не виконаний, однак кошти, яких бракує на погашення бюджетного дефіциту, будуть отримані за допомогою залучення запозичень.

Раніше в Національному банку заявили про істотні ризики перевищення дефіциту держбюджету України в 2018 році над запланованим і таким, що відповідає вимогам програми з Міжнародним валютним фондом, рівнем у 2,5% ВВП.

Крім того, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами переговорів з президентом Петром Порошенком заявила, що для продовження співпраці з Фондом, крім ухвалення антикорупційного законодавства, потрібен перегляд цін на газ і коригування бюджету.

Як повідомляв УНІАН, доходи державного бюджету в січні-травні становили 369,697 млрд грн, що на 0,6% нижче від плану на цей період.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.