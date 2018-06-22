Бізнес чекав цього більше 25 років: ЄБА вітає прийняття закону про валюту

Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет 1993 року.

Європейська Бізнес Асоціація вітає ухвалення Верховною Радою України Закону «Про валюту і валютні операції», підкреслюючи, що бізнес-співтовариство очікувало оновлення законодавства в цій сфері більш як 25 років.

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Як йдеться в повідомленні асоціації, переданому УНІАН, новий закон скасовує застарілі регулювання, санкції за порушення валютного законодавства, валютний контроль за операціями до 150 тис. грн і граничні терміни розрахунків за операціями зовнішньоекономічної діяльності в 180 днів.

При цьому, валютне регулювання і запровадження антикризових заходів консолідується на рівні Національного банку, який, як розраховує асоціація, продовжуватиме політику відкритості і передбачуваності своїх дій.

Крім того, як зазначили в асоціації, закон виводить повноцінну валютну лібералізацію і вільний рух капіталу відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Також одним із нововведень є скасування реєстрації кредитів від нерезидентів.

«Україна отримала кардинально новий і прогресивний закон. Сподіваємося, він забезпечить прозорі та безпечні умови для ведення бізнесу і поліпшить імідж країни для потенційних інвесторів», - зазначили в ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».

За інформацією НБУ, закон набере чинності наступного дня після його публікації і буде введений в дію через сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор доопрацює свої нормативно-правові акти і оприлюднить їх для завчасного ознайомлення.