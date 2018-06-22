Вкладникам банку "Юнісон" почали виплати

Виплати проводяться за вкладами, поточними та картковими рахунками.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати відшкодування вкладникам банку "Юнісон" за вкладами незалежно від дати їх закінчення, а також за поточними та картковими рахунками.

Читайте такожСуд підтвердив законність віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних

Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники можуть звернутися у відділення банків, включаючи "ПриватБанк", "Ідея Банк", "Ощадбанк", "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Південний", "Банк інвестицій та заощаджень", "Універсал Банк", "Мегабанк".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 19 червня почав ліквідацію банку "Юнісон", який з травня 2016 року оскаржував рішення регуляторів про виведення з ринку в судовому порядку.

Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних у квітні 2016 року через непрозору структуру власності.