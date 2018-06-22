Контрабанда позбавляє Україну $4 мільярдів на рік - Аваков

Аваков роз'яснив представникам бізнесу, яких змін слід очікувати після розширення Урядом повноважень поліції під час митного контролю.

В Україні втрати бюджету від контрабанди досягають 4 мільярдів доларів на рік.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з представниками бізнесу щодо боротьби правоохоронних органів з контрабандою на митниці, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

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"Видатки бюджету на цей рік у нас становлять 991 мільярд гривень. Надходження від митниці, за планом на 2018 рік - 343 мільярда гривень, за п'ять місяців поточного року є виконання в розмірі 155 мільярдів гривень. Втрати бюджету, ми оцінюємо в результаті контрабанди, спеціальних схем - це 70 мільярдів гривень, а саме: до 65 мільярдів гривень - із застосуванням спеціальних схем і до 15 мільярдів - інші варіанти", - заявив він.

Міністр підкреслив, що втрати від контрабанди перевищують бюджети МВС та Міноборони.

При цьому, за його словами, зараз спостерігається опір деяких структур та окремих посадових осіб боротьбі з контрабандою.

"Є спеціальні структури, які обслуговують близькі до законності, але незаконні схеми, що дозволяють уникнути нормального оподаткування. Тоді як у коридорах влади розгортається тиха війна, я звертаюся до представників бізнесу для чіткого позиціонування. Тому що, крім грошей, які ми отримаємо в бюджет, у нас буде кумулятивний ефект розвитку економіки", - сказав Аваков.

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Також Аваков роз'яснив представникам бізнесу, змін слід очікувати після розширення Урядом повноважень поліції під час митного контролю.

"Ми проводимо цю робочу зустріч, щоб всі представники бізнесу розуміли, які зміни відбуваються в системі митного контролю. Вчора Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 479 і надав більше повноважень правоохоронцям під час митного контролю. Уряд вже надіслало цілий ряд доручень і по кожному з них ДФС і правоохоронці приймуть цілий комплекс рішень - спільні групи контролю, особливий порядок аналітики, спеціальні процедури контролю в нейтральних водах і водах України", - сказав він.

Він також підкреслив, що мета правоохоронних органів - не заважати чесному бізнесу.

У той же час, згідно з повідомленням, підприємці висловили переконання, що системна робота дозволить побороти контрабанду і дозволить прозоро вести бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня уряд на засіданні схвалив план дій, спрямованих на боротьбу силових відомств з контрабандою на митниці.

Аваков зазначив, що уряд розраховує залучити в держбюджет за рахунок боротьби з контрабандою 70-100 мільярдів гривень.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, у 2017 році бюджет отримав додатково 70 мільярдів гривень за рахунок детінізації на митниці.

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Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка частинами переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його, ввезення низькоякісного пального під виглядом "Євро-4". Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок чорного імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

21 червня в ДФС заявили, що оперативно скоординують роботу по боротьбі з контрабандою з Національною поліцією, працівники якої отримали право бути присутніми на митних пунктах.

Крім того, керівник ДФС Мирослав Продан зазначив, що до кінця сьогоднішнього дня співробітники митниць отримають алгоритм дій по співпраці з Національною поліцією.