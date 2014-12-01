Котирування гривні на міжбанку знову знизилися

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися більш активно, ніж зазвичай. Найбільша кількість угод відбувалася за курсом 15,26 грн/дол.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,80/19,24 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,28/0,29 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,1067 грн/дол., до цієї години було укладено 183 угоди на 142,64 млн дол.

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