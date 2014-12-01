Котирування гривні на міжбанку знову знизилися
17:44, 01 грудня 2014Фінанси
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У понеділок, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилася на рівні 15,06/15,41 грн /дол. проти 15,07/15,38 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня знизилася щодо долара на 3 копійки / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися більш активно, ніж зазвичай. Найбільша кількість угод відбувалася за курсом 15,26 грн/дол.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,80/19,24 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,28/0,29 грн/рубль.
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,1067 грн/дол., до цієї години було укладено 183 угоди на 142,64 млн дол.
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