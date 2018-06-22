Українці довгі 25 років чекали нового закону про валюту – президент

За словами голови держави, економіка країни 25 років була неконкурентоспроможною.

Українці довгі 25 років чекали прийняття нового закону про валюту, важливого, щоб відчувати себе вільними.

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Як повідомила прес-служба голови держави, про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Донецьку область.

Порошенко відзначив важливість цього закону для інвесторів і підкреслив, що він замінює декрет про валютне регулювання, затверджений в умовах радянської економіки.

"Українська економіка була неконкурентоспроможною, бо за 25 років жодна влада не знайшла в собі мужності, і сили, і політичної волі для того, щоб оголосити цей перший серед інших актів економічної свободи, які я пропоную парламенту і країні", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив важливість забезпечення цим законом ще однією серед інших економічних свобод - свободи руху капіталу.

Зокрема, зі вступом в дію нового закону дозволено відкривати рахунки, якщо платиш податки і информируешь, що є власником цього рахунку.

"Ми відійшли від радянської традиції, коли кожен підприємець, який відкриває рахунок за кордоном, злочинець. Сьогодні все навпаки", - додав голова держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон "Про валюту і валютні операції", який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 1993 року і передбачає принцип "дозволено все, що прямо не заборонено законом".

За інформацією НБУ, закон набуде чинності наступного дня після його публікації і почне діяти за сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор допрацює свої нормативно-правові акти та оприлюднює їх для завчасного ознайомлення.