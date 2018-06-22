У Мінфіні розповіли, коли Україна повернеться на ринки зовнішніх запозичень

Україна, швидше за все, вийде на ринки зовнішніх запозичень після перегляду програми з МВФ.

Міністерство фінансів України, швидше за все, вийде на ринки зовнішніх запозичень після перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова виконуючого обов'язки міністра Оксани Маркарової.

"Одразу було зрозуміло, що виходити на ринки зовнішніх запозичень ми, швидше за все, будемо вже після перегляду програми співпраці з МВФ", - сказала Маркарова, коментуючи невиконання плану залучення запозичень.

Разом з тим вона зазначила, що план по внутрішніх запозиченнях виконано повністю і потрібно працювати з досить великим потенціалом на внутрішньому ринку.

"Чим швидше ми домовимося з МВФ, тим швидше зможемо повернутися до цього питання. Ми постійно моніторимо ринки, дивимося, коли буде сприятлива ситуація", - додала Маркарова.

Довідка УНІАН. Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 мільярди доларів під 7,375% річних. В результаті операції на рахунки Держказначейства надійшли кошти в обсязі 1,32 мільярда доларів США, а решту коштів у розмірі 1,68 мільярда доларів США були спрямовані на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Згідно Програмі управління державним боргом на 2018 рік, Міністерство фінансів планує в 2018 році запозичувати 231,961 мільярда гривень, у тому числі 108,203 мільярда гривень - на зовнішніх ринках з урахуванням запозичень по спеціальному фонду держбюджету.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

За інформацією МВФ, окрім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.