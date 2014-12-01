НБУ хоче заманити людей в банки депозитними сертифікатами

Про це повідомляється на сторінці регулятора у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, на зазначений інструмент не будуть поширюватися обмеження, що існують за валютними вкладами.

«Регулятор розглядає можливість впровадження нового привабливого інструменту інвестування для населення, на яке не поширюються поточні обмеження щодо валютних внесків, - строкові (від 6 місяців і більше) іменні депозитні сертифікати», - сказано в повідомленні.

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Також у повідомленні сказано, що депозитні сертифікати можуть бути введені як в іноземній валюті, так і в гривні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України має намір запропонувати на затвердження нового складу Верховної Ради законопроект щодо заборони вилучення банківських депозитів до настання терміну їх повернення.

Довідка УНІАН. Депозитні сертифікати - це цінні папери, що випускаються банківськими установами і передбачають право їх власників на можливість зворотного продажу в банк з отриманням заздалегідь визначеної прибутковості. Іменні депозитні сертифікати потрапляють під гарантії Фонду гарантування вкладів.