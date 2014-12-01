У ЄІБ пообіцяли виділити Україні 3 млрд євро протягом трьох років

18:31, 01 грудня 2014
Фінанси
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Європейський інвестиційний банк виділить Україні 3 млрд євро протягом трьох років.

УНИАН

Про це повідомив віце-президент ЄІБ Ласло Баранай під час підписання договору з компанією "Миронівський хлібопродукт", повідомляє "Європейська правда". 

"Ми починаємо амбіційну програму підтримки України. І плануємо протягом трьох років виділити Україні близько 3 млрд євро. Ці кошти будуть спрямовані не лише органам держвлади і муніципалітетам, але й на підтримку приватного бізнесу", - сказав він.

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Причому Баранай зазначив, що до кінця цього року банк має намір виділити Україні кредит в 1 млрд євро.

Варто зазначити що вранці 1 грудня банк підписав з українським урядом договір про виділення Україні кредиту 150 млн євро на модернізацію газопроводу "Помари-Ужгород" (у рамках співфінансування з ЄБРР та Укргазбанком).

Кредит на модернізацію МХП складе 85 млн євро. 

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