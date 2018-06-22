США підтримують економічні реформи України – Мінфін США

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Україна відчуває підтримку США.

Сполучені Штати Америки надають високе значення програмами підтримки України та поділяють курс і орієнтири реформ, які проводить український уряд.

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Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це сказав заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Малпас під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

"У нас високий рівень взаємного діалогу, вже провели змістовні переговори в Міністерстві фінансів, і у нас великі надії на переговори з вами. Ми підтримуємо ваш уряд на шляху економічних реформ", - сказав Малпас.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Україна відчуває підтримку США

"Ми відчуваємо підтримку США і на зовнішньому рівні і в проведенні внутрішніх реформ. Мова йде і про питання відновлення нашої територіальної цілісності, і про економічні аспекти. Очікуємо нових можливостей нашої взаємодії", - сказав прем'єр.

Під час розмови сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії та обговорили хід співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, насамперед МВФ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінекономрозвитку, українські виробники можуть серйозно розраховувати на виключення з-під дії мит поставок в США сталі і алюмінію. У міністерстві також підкреслили, що США вже виключили низку країн з-під дії мит, і Україна має намір стати однією з них. 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній в розмірі 10%. За словами Трампа, мита не будуть вводитися протягом 15 днів, і в цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не діятимуть, доки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).