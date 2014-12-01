Росія не може врятувати рубль, поки дешевшає нафта - The Guardian

Рубль переживає найбільше падіння з 1998 року, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Guardian.

Російська валюта подешевшала на 40% лише протягом осені на тлі конфлікту Кремля проти Заходу та України, а також падіння ціни на нафту.

Автор нагадує, що дві третини заробітків від експорту Росії становить саме продаж енергоносіїв. Тому Москва після рішення ОПЕК втрачає значну частину своїх фінансів. Дефіцит бюджету зростає, а отже це тисне і на національну валюту.

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Водночас, на думку оглядача, у Росії були причини відпустити рубль у вільне падіння. Підтримка з боку "Центробанку" за допомогою валютних вливань була б неефективною тактикою, оскільки такі маневри лише на нетривалий час стабілізували б курс.

"Втручання, зазвичай, ефективне, якщо на ринку позитивна тенденція, а рубль зараз у токсичних обставинах", - сказано у статті.

Водночас падіння рубля має і позитивну сторону. Слабка валюта допомагає підтримати рубльову вартість запасів нафти у Росії на тлі падіння ціни бареля на міжнародному ринку. У цей самий час, рубль дійсно становить серйозну загрозу у двох напрямках.

Перш за все, валютний зовнішній борг Москви зростає. На сьогодні він становить близько 200 мільярдів доларів. Крім того, тривале здешевлення національної валюти змусить росіян закривати рахунки у банках і скуповувати долари і євро. Саме у цьому полі зростання долара б'є по російській економіці.

Водночас, на думку оглядача, російські банки у кращому становищі, ніж вони були у 1998 році. А у Кремля ще є валютні запаси, щоб їх у випадку загрози підтримати. Однак поки ціна на нафту не стабілізується, російські банки будуть вразливими. Тим часом, сьогодні долар у Росії перевалив за 49 рублів, євро взяв планку в 61 рубль.

Падіння рубля посилилося в четвер, 27 листопада, після рішення ОПЕК не знижувати чинні квоти на видобуток нафти, після чого Brent впала нижче 75 доларів за барель. Абсолютні максимуми (48,65 рубля за долар і 60,27 рубля) були досягнуті 7 листопада, після чого рубль частково відіграв втрати (до 45 рублів за долар).

Нагадаємо, сьогодні рубль впав до історичного мінімуму, обвалився також російський ринок акцій.