Після вихідних в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро

Офіційний курс НБУ на 23 червня: 100 USD – 2623,8901 гривні; 100 EUR – 3056,3072 гривні; 10 RUR – 4,1491 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2623,8901 (22 червня – 2630,5365)

100 EUR – 3056,3072 (22 червня – 3035,1130)

10 RUR – 4,1491 (22 червня – 4,1239)

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,22 гривні/долар.

Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,53/30,55 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2389 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 536 угод на суму 363,32 мільйона доларів.