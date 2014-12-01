Кредити ЄІБ буде обслуговувати "Укрексімбанк"

Про це йдеться у постанові №679, розміщеній на веб-порталі уряду.

«Обслуговування кредитів, наданих для реалізації інвестиційних проектів Європейським інвестиційним банком відповідно до міжнародних договорів України, здійснює публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», - сказано в постанові.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України від 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% перебуває у власності держави.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), створений у 1957 році, сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів.

Україна є найбільшим реципієнтом коштів Європейського інвестбанку, акумулювавши близько 44% усього кредитного портфеля фінустанов. У жовтні поточного року ЄІБ заявив про плани реалізувати в Україні протягом найближчих трьох років різні проекти на загальну суму близько 3 млрд євро.

У рамках виконання цієї програми ЄІБ уже виділив кредит у розмірі 150 млн євро на реконструкцію 120-кілометрової ділянки магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».