"Ми врегулюємо ці питання": Трамп розповів про торговельні суперечки з КНР

Трамп підкреслив, що «не дозволить Китаю отримувати вигоду за рахунок США».

Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе врегулювати торговельні суперечки з Китаєм.

Про це повідомляє CBS News.

«У минулому році ми втратили $500 млрд в результаті торгівлі з Китаєм. Я думаю, що ми врегулюємо ці питання, тому що у нас склалися дуже добрі стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном», — сказав Трамп.

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Він також підкреслив, що «не дозволить Китаю отримувати вигоду за рахунок США».

Раніше повідомлялося, що Білий дім представив доповідь про економічні дії Китаю, які «загрожують технологій та інтелектуальної власності США і всього світу».