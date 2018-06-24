В Україні зможуть друкувати гроші на замовлення інших країн

Угода дасть змогу для розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Голова Національного банку України Яків Смолій та президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон підписали договір про співпрацю у галузі виготовлення грошових знаків, що дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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«Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн», – сказав Смолій.

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів, додали у Нацбанку.

Довідка УНІАН. Crane Currency є відомою світовою компанією і надійним партнером більш ніж 50 центральних банків (США, Великої Британії, Швеції, Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та інших), яким постачає захищені банкноти, банкнотний папір та захисні елементи. Зокрема, Crane Currency майже 140 років постачає банкнотний папір для виготовлення валюти США.

Комбінованій досвід Crane Currency у сфері дизайну, виробництва паперу і друку, а також довгострокових партнерських відносин з центральними банками багатьох країн світу налічує понад 200 років.