Лагард: Падіння ціни на нафту загрожує зростанню російської економіки

Про це заявила у Вашингтоні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пише РИА Новости.

"Це суттєва загроза (для Росії), і не тільки з економічної точки зору... вона додає крихкість і вразливість, і вони знають це. Подивимося, яка буде реакція (Росії)", - сказала Лагард. Серед інших чинників ослаблення російської економіки Лагард назвала західні санкції і падіння обмінного курсу рубля.

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При цьому Лагард сказала, що стурбована "геополітичною загрозою від останніх починань Росії".