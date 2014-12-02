МВФ: спад цін на нафту додасть 0,8% зростання розвиненим економікам

Про це заявила в понеділок у Вашингтоні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пише РИА Новости.

"Ймовірно, що буде додатково 0,8% зростання для найбільш розвинених економік, оскільки всі вони є імпортерами нафти, незалежно від того, чи йдеться про США, Японію, Європу чи Китай", - заявила Лагард.

Читайте такожBloomberg розповів, чим загрожує Росії падіння цін на нафту до $40

За прогнозами МВФ, в 2015 році світова економіка зросте на 3,3% на тлі уповільнення зростання в країнах, що розвиваються, та стагнації в ЄС і Японії.

Ціни на нафту продовжують падіння в останні місяці, опустившись з рівня вище 90 доларів за барель до рівня нижче 60 доларів за барель.