МВФ: спад цін на нафту додасть 0,8% зростання розвиненим економікам
04:22, 02 грудня 2014Фінанси
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Падіння цін на нафту може додати 0,8% зростання ВВП розвиненим економікам світу.
REUTERS
Про це заявила в понеділок у Вашингтоні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, пише РИА Новости.
"Ймовірно, що буде додатково 0,8% зростання для найбільш розвинених економік, оскільки всі вони є імпортерами нафти, незалежно від того, чи йдеться про США, Японію, Європу чи Китай", - заявила Лагард.
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За прогнозами МВФ, в 2015 році світова економіка зросте на 3,3% на тлі уповільнення зростання в країнах, що розвиваються, та стагнації в ЄС і Японії.
Ціни на нафту продовжують падіння в останні місяці, опустившись з рівня вище 90 доларів за барель до рівня нижче 60 доларів за барель.
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