Держборг України в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1% - Мінфін

У гривневому еквіваленті держборг скоротився на 1,38%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за травень 2018 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,79 млрд дол., або на 1%, - до 76,26 млрд дол. станом на 31 травня.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 27,97 млрд грн, або на 1,38%, - до 1,993 трлн грн.

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Згідно з наведеними даними, в порівнянні з показником на початок поточного року обсяг держборгу знизився на 0,07% в доларовому еквіваленті і на 6,94% в гривневому еквіваленті.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.

Уряд планує скоротити рівень державного і гарантованого державою боргу України до 60% ВВП до 2020 року з 72% на кінець 2017 року.