Темпи зростання китайської економіки сповільняться у 2015 році до 7,2% - Банк Китаю

"Уряд КНР найімовірніше встановить планку темпів зростання ВВП на наступний рік на рівні 7%. З цієї причини китайська влада може піти на низку стимулюючих заходів, включаючи введення податкових пільг і 1-2 рази знизити норму обов'язкового резервування з метою стимулювання економічного зростання", - наголошується в документі.

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Причому експерти Банку Китаю дають більш оптимістичний прогноз і вважають, що навіть за "збереження перевиробництва у низці галузей темпи зростання ВВП Китаю у 2015 році складуть не менше 7,2%". Цьому сприятимуть бурхливий розвиток сфери послуг, електронної комерції, а також інтернет-технологій, пояснюється в доповіді.

Згідно з їхніми прогнозами, за підсумками поточного року темпи зростання ВВП КНР складуть 7,4%.

У Китаї відбувається поступове уповільнення темпів зростання національної економіки. Так, у 2010 році цей показник був на рівні 10,4%, у 2011 році - 9,2%, а у 2012 році - 7,8%. За підсумками 2013 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 7,7%.

Нагадаємо, в червні МВФ прогнозував зростання ВВП Китаю в 2014 році на рівні 7,5%.