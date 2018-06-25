В Україні зросли активи працюючих банків

На початок травня в Україні працювало 82 банки, як і на початок року.

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за травень 2018 року зросли на 3,325 мільярда гривень, або на 0,3%, – до 1,312 трильйона гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків скоротилися на 24,462 мільярда гривень, або на 1,8%.

Зобов'язання банків зросли на 0,3% в травні, але при цьому скоротилися на 1,7% з початку року - до 1,153 трильйона гривень.

Капітал банків скоротився на 0,1% в травні і на 2,9% з початку року - до 158,8 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на початок червня в Україні працювало 82 банку, як місяцем раніше, і на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 мільярдів гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.