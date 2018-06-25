Україна за 10 років витратила на держбанки майже $16 мільярдів - ЄБРР
Україна з 2008 року вклала 15,5 мільярда доларів на підтримку своїх державних банків, без урахування витрат на фінустанови, передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Про це написав керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж в соцмережі Facebook, коментуючи черговий провал парламентом голосування за законопроект про вдосконалення корпоративного управління в держбанках.
Представник ЄБРР зазначив, що до удосконалення управління та нагляду за держбанками ці вкладення продовжать рости.
"Україні потрібен закон про державні банки", - підкреслив Маліж.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня повернула законопроект, що передбачає вдосконалення корпоративного управління в державних банках, на доопрацювання до повторного першого читання в Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності.
Кабінет міністрів подав законопроект до парламенту в жовтні 2017 року, однак депутати 20 березня поточного року його відхилили.
На прийнятті законопроекту наполягають міжнародні партнери України, оскільки він розблоковує формування незалежних наглядової ради державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку".
Проект передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, включаючи шість незалежних і по одному представнику президента, уряду і парламенту.
В рамках чинного законодавства до наглядової ради держбанку входять по п'ять представників парламенту, президента та уряду.