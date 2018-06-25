В Україні запустили оплату за відбитком пальця

Для оплати достатньо один раз "прив'язати" відбиток до своєї карті і розплачуватися в торговельних точках, які підтримують цю технологію.

Міжнародна платіжна система Visa, компанія Mosst Payments і "ПриватБанк" запустили в Україні пілотний проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця.

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Як повідомила прес-служба "Приватбанку", першими в Україні оплачувати свої покупки без готівки, карт і смартфонів змогли відвідувачі фестивалю Belive в Києві, які оформили картки Visa "Приватбанку".

Як зазначили в банку, для оплати достатньо один раз "прив'язати" відбиток до своєї карти та розплачуватися в торговельних точках, які підтримують цю технологію, приклавши палець до зчитувача біометричних даних.

За оцінками банку, технологія буде цікава в першу чергу для малого і середнього бізнесу, вуличним торговцям, оскільки приймати платежі можна з допомогою власного смартфона або планшета і спеціального біометричного сканера.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.