Ебола загрожує економікам Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії рецесією

На думку аналітиків Світового банку, наслідки лихоманки Ебола підштовхнуть Гвінею і Сьєрра-Леоне до рецесії вже наступного року, передає «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Втрати для цих двох країн та Ліберії від закриття бізнесу і скорочення інвестицій значно перевищать $2 млрд у 2014-2015 роках, говориться в доповіді банку.

Читайте такожЧисло жертв лихоманки Ебола досягло 7000 - ВООЗ«Епідемія поки не під контролем. Тільки стримування в поєднанні з повноцінними зусиллями щодо фінансового оздоровлення можуть допомогти відродити ділову активність і повернути довіру інвесторів, щоб поліпшити похмурі прогнози», - йдеться в документі.

Економіка Ліберії тепер може зрости лише на 2,2% в цьому році замість прогнозованих раніше 5,9%.