Фонд гарантування вирішив продовжити ліквідацію двох банків

Ліквідація банку "Київ" продовжено на два роки - до 12 липня 2020 року, банку "Михайлівський" - на рік, до 24 червня 2019 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити терміни ліквідації банків "Київ" і "Михайлівський".

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, ліквідація банку "Київ" продовжено на два роки - до 12 липня 2020 року, банку "Михайлівський" - на рік, до 24 червня 2019 року.

Згідно з повідомленням, продовжуються повноваження ліквідатора банку "Михайлівський" Олександра Волкова, банку "Київ" Кичука Олега.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав процедуру ліквідації націоналізованого в 2009 році банку "Київ" у зв'язку з приєднанням його активів і зобов'язань до державного "Укргазбанку" 26 червня 2015 року. НБУ визнав банк "Київ" неплатоспроможним 24 лютого 2015 року.

Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня 2016 року пізно ввечері.

Напередодні введення тимчасової адміністрації банк "Михайлівський" уклав договори факторингу фінансовими компаніями "Фагор" і "Плеяда", згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

12 серпня 2016 року Нацполіція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.