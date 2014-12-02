Євразійський економічний союз має намір відмовитися від долара і євро

На території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС, до нього увійшли Росія, Білорусія, Казахстан і Вірменія) можуть заборонити міждержавні операції в доларах і євро, пишуть "Известия".

Перехід на розрахунки тільки в національних валютах (рублі, білоруські рублі, тенге, драм) повинен відбутися до 2025-2030 року. Така пропозиція міститься в проекті концепції розвитку платіжних систем на території ЄАЕС - про це повідомив «Известиям» голова ради директорів Національної платіжної ради (НПР), віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Муричев.

Читайте такожКазахський політолог: "В Україні вирішується доля не тільки її самої, але і всього пострадянського світу"В п'ятницю, 28 листопада, на нараді з розвитку платіжних систем і інфраструктури ЄАЕС в Казані він представив деталі своєї пропозиції.

Як говорить Муричев, концепція передбачає створення інфраструктури загального платіжного простору країн-учасниць, що дозволяє проводити платежі з урахуванням сумісності національних карткових систем, в тому числі створюваної російської національної системи платіжних карт (НСПК) і нині функціонуючих систем «Білкарт» (Білорусь) і Armenian Card (ArCa). Також у документі пропонується відмовитися від ходіння долара і євро на території ЄАЕС.

Договір про утворення ЄАЕС підписано 29 травня 2014 року в Астані, це наступна стадія розвитку Митного союзу: мета ЄАЕС - вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили між країнами, а також координація політики в ключових галузях економіки - енергетиці, промисловості, сільському господарстві, транспорті. Відомо, що до 2025 року члени союзу мають намір створити фінансовий регулятор (в Алма-Аті), який дозволить контролювати проведення єдиної макроекономічної та антимонопольної політики. Договір набуде чинності 1 січня 2015 року. Крім того, Киргизія заявила про намір приєднатися до ЄАЕС з цієї дати. На ЄАЕС припадає п'ята частина світових запасів газу і майже 15% нафти.

У Раді Федерації підтримали ідею відмови від долара і євро у розрахунках на території ЄАЕС.

За словами директора департаменту міжнародного бізнесу і фінансових інститутів Бінбанку Юрія Амвросієва, на реалізацію проекту щодо відмови від долара і євро підуть роки, оскільки потрібно вирішити море технічних, інфраструктурних та економічних питань - розрахункові системи і бази, взаємні товарні потоки.

Начальник аналітичного управління банку БКФ Максим Осадчий впевнений, що російські підприємства навряд чи будуть щасливі отримувати від партнерів зайчики, тенге або драми.

"По-перше, наші підприємства будуть нести додаткові валютні ризики по слабких валютах, - скептично зауважує співрозмовник. - По-друге, вони будуть нести додаткові витрати конвертації, пов'язані з істотно меншою ліквідністю цих екзотичних валют".