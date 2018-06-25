"ПриватБанк" попереджає про шахрайські SMS-повідомлення від його імені

За останні дні зафіксовані випадки шахрайських розсилок абонентам одного з українських операторів SMS з приватних мобільних номерів про нібито блокування карт клієнтів.

Найбільший банк України ПриватБанк" заперечує розсилку своїм клієнтам сервісних або інших повідомлень з звичайних мобільних номерів, включаючи повідомлення про блокування карт.

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"За останні дні зафіксовані випадки шахрайських розсилок абонентам одного з українських операторів SMS з приватних мобільних номерів про нібито блокування карт клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв'язатися з невідомих номерами з метою отримання персональних даних клієнтів", - повідомили в прес-службі банку.

Відзначається, що за даним фактом банк разом з операторами зв'язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію в киберполицию. За попередніми даними, шахрайська розсилка велася зловмисниками із Запоріжжя.

"Всі комунікації банку з клієнтами, в тому числі через SMS, банк веде виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700", - нагадали в банку.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.