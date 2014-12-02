НБУ буде списувати гроші з рахунків банків-боржників і переводити застави у свою власність

Про це йдеться в опублікованій на сайті регулятора постанові НБУ від 27 листопада №752, якою змінюється положення про регулювання Нацбанком ліквідності банків.

«Національний банк має право від дня виникнення простроченої заборгованості банку здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку банку та його філій, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками (далі - кореспондентський рахунок). Якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку, то Національний банк вживає заходів із задоволення у повному обсязі своїх вимог за операціями регулювання ліквідності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства України, у тому числі шляхом продажу предмета застави (операції) та/або переведення його за справедливою вартістю у свою власність», - сказано в документі.

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Постановою передбачено, що здійснення таких заходів не виключає можливості безспірного списання коштів з банківських рахунків до повного погашення всієї заборгованості банку.

Також виключено пункт, згідно з яким Нацбанк може проводити з банками операції зворотного РЕПО (продаж держоблігацій зі зворотним викупом) і здійснювати емісію власних боргових зобов'язань на відповідний період.

Крім того, встановлено, що регулятор не застосовує штрафних санкцій за порушення економічних нормативів, лімітів валютної позиції або порядку формування обов'язкових резервів до проблемних банків.

Постанова набуває чинності сьогодні, 2 грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що НБУ обіцяв підтримати «VAB Банк» та інші системні банки.

Також повідомлялося, що політична невизначеність у країні спровокувала відтік вкладів із банків, який за січень-жовтень склав 12,6% за гривневими депозитами і 23,2% - за валютними. За підсумками аналогічного періоду минулого року гривневі депозити зросли на 23,2%, валютні - знизилися на 0,1%.

Для підтримки ліквідності банків Нацбанк надає банкам кредити рефінансування через постійно діючу кредитну лінію овернайт і щотижневі тендери з надання кредитів. Обсяг кредитів рефінансування у січні-жовтні склав 152,2 млрд грн, що в 4 рази більше від показника за аналогічний період минулого року.

Внаслідок відтоку вкладів Нацбанк від початку року визнав неплатоспроможним 31 банк і слідом Фонд гарантування ввів у ці банки тимчасову адміністрацію. За інформацією учасників ринку, ще низка фінустанов не виконує своїх зобов'язань перед клієнтами щодо повернення депозитів і проведення платежів, тому можуть поповнити цей список.