Обсяг контрабанди в Україну становить мінімум 150 мільярдів гривень - Острікова

В Україні, як і у всіх цивілізованих країнах світу контрабанда товарів широкого споживання декриміналізована.

Обсяг контрабанди товарів широко споживання в Україні становить, за найбільш консервативними оцінками, 150 млрд гривень. Про це заявила Тетяна Острікова, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За її словами, Інститут соціально-економічної трансформації оцінив обсяг щорічної контрабанди в 75 млрд гривень, зіставивши дані Євростату про експорт та української статистичної служби про ввезення. «Різниця, яка загубилася на кордоні - це і є контрабанда через кордон з ЄС. А враховуючи, що, наприклад, Китай не розкриває нам інформацію, про реальні обсяги товару, які йдуть в контейнерах з КНР в порт Одеса, то початкову цифру потрібно помножити мінімум, - мінімум! - на два», - сказала вона, підкресливши, що обсяг нелегального і напівлегального ввезення можна визначити тільки навколонауковими методами.

Вона зазначила, що «рішуче підтримує, що уряд нарешті почав наступ на контрабанду», проте за її словами в цьому процесі потрібно покладатися на загальносвітові неодноразово оговтується себе практики: побудова сильної митної адміністрації, запобігання самої можливості реалізації незаконно ввезеного товару на внутрішньому ринку, впровадження ефективного пост-аудит контролю.

Вона нагадала, що в Україні, як і у всіх цивілізованих країнах світу контрабанда товарів широкого споживання декриміналізована. «Кримінальна відповідальність передбачена за контрабанду зброї, зброї, психотропних речовин, наркотиків - товарів, які заборонені до вільного обігу. Тобто це не злочин, а економічне правопорушення і карати треба грошима, що і прописано у нас в митному кодексі», - сказала Острикова.

Нагадаємо, що 20 червня на засіданні Кабміну була презентована програма «Україна без контрабанди», яка буде діяти до 1 січня 2019 року. Вона передбачає перекриття 10 основних схем контрабанди (Сірий імпорт палива, машини нібито «порожняки», використання жителів прикордонних сіл, банальне хабарництво на місцях, заниження митної вартості і так далі). Раніше міністр МВС Арсен Аваков оцінив ефект від реалізації цієї програми в 4 млрд дол додаткових надходжень до бюджету.