США пригрозили Росії розширенням санкцій вже за угоди з Іраном

США можуть розширити санкції відносно РФ, якщо угоди Москви і Тегерана будуть суперечити введеним Вашингтоном санкціям проти Ірану, заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі, передає ПРАЙМ.

"Ми знаємо про переговори між Росією та Іраном, які стосуються різних галузей економічного співробітництва. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком цих дискусій щодо перспектив співпраці. Ми не знаємо конкретні деталі переговорів. Якщо будуть підозри про те, що домовленості є санкціонними, ми будемо діяти, але поки ми не можемо (робити це) абстрактно", - сказала Псакі.

Читайте такожДепутат ЄП: якщо РФ не буде діяти адекватно, санкції переглянутьНа даний момент відносно Ірану діє ряд санкцій, які були введені у різні роки США і ЄС, а також по лінії СБ ООН.

У листопаді 2013 року в Женеві "шістка" міжнародних посередників і Іран домовилися підготувати угоду, яка гарантує виключно мирний характер ядерної програми Тегерана в обмін на повне зняття санкцій.

При цьому в січні 2014 року, згідно з женевськими домовленостями, ЄС призупинив дію низки санкцій. У серпні те ж саме зробили США. При цьому ряд конгресменів США в даний момент виступає за посилення санкцій відносно Тегерана.

Під дію санкцій можуть потрапити і держави, що здійснюють операції з імпорту іранської нафти.

На початку 2014 року агентство Reuters повідомляло, що Москва і Тегеран нібито обговорюють питання про постачання в Росію до півмільйона барелів іранської нафти в день в обмін на обладнання та товари. Сума операції може досягти 20 млрд доларів.

Міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявляв, що питання експорту зерна до Ірану в обмін на нафту піднімалося на переговорах в Тегерані. При цьому він не назвав ні точних дат, ні обсягів угоди, зазначивши лише, що взаємні поставки почнуться "найближчим часом".