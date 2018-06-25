У Мінфіні запевнили, що дефолт Україні не загрожує

За словами в.о. голови Міністерства фінансів, уряд навіть не розглядає сценарій припинення співпраці з МВФ.

В Україні не буде дефолту, і уряд навіть не розглядає сценарій припинення співпраці з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом.

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Про це заявила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова в ефірі одного з телеканалів.

"Не буде у нас дефолту, і він точно нам не потрібен. Всі випадки дефолтів, якщо це не були так звані технічні дефолти, коли країна входить у реструктуризацію своїх зобов'язань, - це дуже погано", - сказала Маркарова.

Вона підкреслила, що уряд навіть не розглядає сценарій припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми все робимо для того, щоб узгодити всі питання. І я сподіваюся, що це буде найближчим часом, і до осені ми отримаємо наступний транш", - додала Маркарова.

Також вона повідомила, що цього року не буде секвестра (скорочення витрат держбюджету, оскільки є чіткі тренди, що бюджет буде виконано, і чітке уявлення, що для цього необхідно зробити.

"Чи буде перегляд бюджету цього року – покаже час, але секвестру точно не буде", - запевнила Маркарова.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

За інформацією Міністерства фінансів, обсяг майбутніх виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу на 2018-2020 роки станом на 18 червня становить 937,52 мільярда у гривневому еквіваленті (35,5 мільярда доларів за поточним курсом НБУ).

Доходи державного бюджету в січні-травні становлять 369,697 мільярда гривень, що на 0,6% нижче плану на цей період.