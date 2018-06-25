Гройсман на честь Дня митниці пообіцяв жорстко виправляти недоліки системи

Прем'єр зазначив, що йому потрібна допомога професіоналів, які інтереси держави ставлять вище за інтереси власної кишені.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав митників з їх професійним святом і пообіцяв жорстко виправляти всі недоліки системи.

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Про це прем'єр написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні День митної служби України. Дійсно щиро вітаю тих чесних митників, які борються з контрабандою та професійно виконують свої обов'язки.Обіцяю, ми будемо дуже жорстко виправляти всі недоліки системи і побудуємо Україну без контрабанди", - написав він.

Прем'єр зазначив, що йому потрібна допомога професіоналів, які інтереси держави ставлять вище за інтереси власної кишені.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка по частинах переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевше реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить до нейтральних вод, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім та проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 мільярдів гривень.