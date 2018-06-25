Нацбанк відновив продаж валюти

З другої половини квітня поточного року регулятор лише купував валюту.

Національний банк України в червні відновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за період з 11 по 23 червня продав 57,5 мільйона доларів.

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Згідно з даними на сайті НБУ, з другої половини квітня поточного року – з 16 квітня по 11 червня - регулятор лише купував валюту.

Разом з тим, показник купівлі валюти наразі перевищує її продаж – на 12,5 мільйона доларів з початку червня і на 1,263 мільярда доларів з початку року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за січень-травень поповнив міжнародні резерви України на міжбанківському валютному ринку на 1,241 мільярда доларів.

Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,120 мільярда доларів, що на 2,5% нижче показника на початок року.