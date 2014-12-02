У Яценюка через девальвацію нацвалюти хочуть збільшити держборг на 161 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді внести зміни до закону про державний бюджет і збільшити граничний розмір державного боргу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн – до 968,35 млрд грн, йдеться в урядовому законопроекті про зміни до держбюджету, опублікованому на веб-порталі парламенту.

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У пояснювальній записці до документа наголошується: «З метою нівелювання валютних впливів, пропонується внести зміни до статті 5 закону (про держбюджет на 2014 роки - УНІАН) і збільшити граничний рівень державного боргу на кінець 2014 року на 161,39 млрд грн до 968,35 млрд грн».