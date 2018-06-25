Третина українських банків продовжують порушувати нормативи - НБУ

Деякі банки при цьому порушують одразу кілька нормативів.

В Україні з 31 82 працюючих банків станом на 1 червня 2018 року порушували нормативи Національного банку України.

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Як свідчать дані на сайті НБУ, деякі банки порушують одразу кілька нормативів.

В тому числі 2 банки порушують нормативи капіталу, 2 банку – ліквідності, 17 банків – кредитних ризиків, 18 банків – кредитування пов'язаних осіб, 9 банків – валютної позиції.

Також повідомляється, що всі нормативи НБУ в повній мірі виконують 51 з 82 банків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 31 82 працюючих банків за станом на 1 квітня 2018 року порушували нормативи НБУ, у тому числі деякі фінустанови порушували одразу кілька нормативів.