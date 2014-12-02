Генпрокуратура завела справу проти Гонтаревої за маніпуляції з курсом

Печерський суд зобов'язав Генпрокуратуру почати розслідування щодо голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, повідомляє ТСН.

Її підозрюють у маніпулюванні курсом валют, що спричинило збитки країні. Позивачем у справі виступив київський адвокат Ростислав Кравець. Це його третій позов проти Гонтаревої, попередні два суд відхилив.

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Як заявив у своєму позові Кравець, спочатку НБУ за нижчим курсом продав на міжбанку 69 мільйонів доларів, а через кілька днів він купив 35 мільйонів дешевше. Таким чином на кожному відкупленому доларі НБУ втратив 19 копійок, вважає адвокат.

Покарання за статтею, за якою порушили справу, передбачає до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що Гонтарева збирається подати у відставку вже цього тижня.