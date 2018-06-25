Завтра долар подешевшає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 26 червня: 100 USD – 2617,3625 гривні; 100 EUR – 3062,3141 гривні; 10 RUR – 4,1579 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2617,3625 (25 червня – 2623,8901)

100 EUR – 3062,3141 (25 червня – 3056,3072)

10 RUR – 4,1579 (25 червня – 4,1491)

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Як сообщаел УНІАН, 25 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,18 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,49/30,51 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1736 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 548 угод на суму 354,14 мільйона доларів.