Білоруський держбанк знову намагається купити українську "дочку" Сбербанку

Вперше "Паритетбанк" подав заявку на купівлю української "дочки" "Сбербанку" 21 грудня 2017 року.

Білоруський державний "Паритетбанк" після відмови йому у придбання істотної участі в українській дочірній структурі російського державного "Сбербанку" в березні, знову подав документи до Національного банку України для придбання фінустанови.

Читайте такожРосійський "Сбербанк" зробить четверту спробу продати українську "дочку"

Про це повідомляється на сайті "Паритетбанка".

"У нас було достатньо часу, щоб уважно вивчити вимоги регулятора України і належним чином підготуватися до участі в операції, – наводяться в повідомленні слова голови правління банку Сергія Бєлова. – Рішення про другий тур переговорів було прийнято спостережною радою банку і є логічним продовженням інвестиційної стратегії розвитку "Паритетбанка".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року білоруський державний "Паритетбанк" направив пакет документів до Національного банку України для узгодження купівлі 100% акцій української дочірньої структури російського державного "Сбербанку".

У березні 2018 року Нацбанк відмовив "Паритетбанку" в придбанні їм істотної участі в українській "дочці" "Сбербанку". Таке рішення було прийнято у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України.

Довідка УНІАН. "Паритетбанк" заснований у 1991 році і посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.