Росія скотиться в рецесію вже на початку наступного року

За його словами, у четвертому кварталі 2014 року зростання ВВП у річному вирахуванні буде або нульовим, або покаже невелике зниження, повідомляє Прайм.

"У першому кварталі ми очікуємо зниження, насамперед через падіння попиту", - сказав Ведєв. Причому у четвертому кварталі 2014 року динаміка ВВП з очищенням від сезонного фактора може залишитися у позитивній зоні, вважають у МЕР.

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Відомство розраховує, що у 2014 році вдасться уникнути рецесії.

Ведєв погодився із припущенням, що в середині 2015 року російська економіка може знайти дно і "відштовхнутися".

"Можливо, наступний рік стане розворотним і стане нижньою точкою бізнес-циклу", - пояснив журналістам голова департаменту зведеного макроекономічного прогнозування МЕР Кирило Тремасов.

"Ми не чекаємо, що спадний тренд, у якому ми перебуваємо вже три роки, буде тривалим", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що рубль може продовжити падіння нижче рекордних позначок листопада. Чинниками тиску на рубль залишаються попит на валюту під погашення зовнішніх позик в умовах західних санкцій і негативна динаміка нафтових цін.