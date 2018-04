«ПриватБанк» визнаний найкращим українським банком 2014 року - рейтинг британського журналу

"ПриватБанк" визнано найкращим український банком 2014 року в рейтингу "Банк року" найавторитетнішого в світі фінансового журналу The Banker, повідомила прес-служба банку.

Як повідомляє The Banker у своєму грудневому випуску, "ПриватБанк" був визнаний "Банком року 2014" в Україні завдяки зусиллям, які дозволили банку адаптуватися до умов політичної нестабільності в країні і військових дій на Сході України.

«З початку 2014 року через кризу між Росією і Україною, банки опинилися в непростій ситуації, пов'язаній з відтоком депозитів через нестабільність економічної ситуації та зниження обмінного курсу гривні, зазначає The Banker. - «ПриватБанк», однак, впорався з цією проблемою, пропонуючи спеціальні бонусні програми для лояльних вкладників, і одночасно посиливши кредитні скорингові моделі з метою поліпшення якості кредитного портфеля банку».

"Важко планувати звичайну діяльність банку в умовах воєнних дій", - каже в інтерв'ю The Banker голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. - Тим не менш, незважаючи ні на що, для нас важливо продовжувати технологічний розвиток. Передові технології дозволяють знизити витрати на банківське обслуговування і, таким чином, знизити собівартість послуг для клієнтів".

За даними експертів журналу, "ПриватБанк" в 2014 році став одним із небагатьох банків в Україні, який продовжив підтримку підприємств і населення за рахунок альтернативних прямому кредитуванню з використанням дорогих ресурсів програм "Гарантовані платежі" для юросіб і "Оплата частинами" для фізосіб. Суттєвою підтримкою для 4,5 мільйонів клієнтів банку - власників зарплатних карт стала акція "Приватбанку" по доплаті 5% від суми заробітної плати, витраченої на безготівкову оплату покупок.

Однією з головних причин успішної роботи українського банку, за визнанням The Banker, стала його орієнтація на технологічні інновації. Цього року банк представив перший в світі безконтактний "хмарний" електронний гаманець, який базується на системі електронного банкінгу Приват24. Станом на 1 липня 2014 року Інтернет-банкінгом «Приватбанку» користуються понад 9,2 мільйона клієнтів, що є значний результатом навіть для європейських фінансових ринків.

Експерти провідного журналу фінансової індустрії The Banker (входить у групу The Financial Times) щорічно визначають «Банк року» серед фінансово-кредитних організацій 150 країн світу. Цього року на престижну нагороду претендувало понад 530 банків світу. Всі банки оцінювалися за групою критеріїв, серед яких як якісні показники (прибутковість, якість активів і фінансова стійкість), так і кількісні (великі залучення капіталу, угоди M&A, впровадження нових технологій, продуктів або бізнес напрямів).