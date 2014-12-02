Нацбанк пообіцяв карати банки-порушники нормативів обов'язкового резервування

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook.

Нацбанк нагадує, що має намір змінити порядок формування нормативів обов'язкового резервування коштів банками.

«Регулятор буде суворо стежити за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування та вживати жорстких заходів впливу до їх порушників», - сказано в повідомленні.

Читайте такожНБУ буде списувати гроші з рахунків банків-боржників і переводити застави у свою власність

Водночас регулятор нагадав, що штрафні санкції за порушення нормативів обов'язкового резервування не будуть застосовуватися до проблемних банків.

Що стосується нового порядку резервування, то Нацбанк роз'яснив, що загальна сума резервів залишиться практично незмінною, тоді як ставка резервування за гривневими і валютними внесками буде уніфікована, а також будуть резервуватися 50% коштів у касі банку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк розробив новий порядок формування обов'язкових резервів для банків, у рамках якого резервування за гривневими вкладами буде проводитися банками нарівні з резервуванням за валютними, у тому числі норми резервування за строковими коштами встановлені на рівні 3%, за коштами до запитання - 6,5%.

За інформацією учасників ринку, коригування норм резервування дозволить банкам підвищити ставки за валютними вкладами і таким чином призупинити відтік валютних депозитів. Водночас включення гривневих коштів у резерви дозволить «зв'язати» зайву ліквідність банків і знизити спекулятивний тиск на валютний ринок і курс національної валюти.