У Києві вкладники VAB Банку перекрили рух по вулиці Грушевського (фото)

У Києві вкладники VAB Банку перекрили рух по вулиці Грушевського в районі Верховної Ради, передає кореспондент А'.

Мітингувальників близько 30 осіб. Вони вимагають націоналізації банку, люстрації керівництва НБУ і повернення вкладів.

Правоохоронні органи поки ніяк не реагують на мітингувальників.

Як повідомлялося, 21 листопада у VAB Банк була введена тимчасова адміністрація.

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