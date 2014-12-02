У Києві вкладники VAB Банку перекрили рух по вулиці Грушевського (фото)
13:23, 02 грудня 2014Фінанси
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Мітингувальників близько 30 осіб. Вони вимагають націоналізації банку, люстрації керівництва НБУ і повернення вкладів
Правоохоронні органи поки ніяк не реагують на мітингувальників / Фото: Наталія Непряхіна
У Києві вкладники VAB Банку перекрили рух по вулиці Грушевського в районі Верховної Ради, передає кореспондент А'.
Мітингувальників близько 30 осіб. Вони вимагають націоналізації банку, люстрації керівництва НБУ і повернення вкладів.
Правоохоронні органи поки ніяк не реагують на мітингувальників.
Як повідомлялося, 21 листопада у VAB Банк була введена тимчасова адміністрація.
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